Глоба назвала абсолютного везунчика мая по дате рождения — прут деньги, карьера и любовь

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на май, назвав короля фортуны по дате рождения, которого ждет мощное перерождение. Все, о чем мечтали эти везунчики, они получат словно по мановению волшебной палочки — деньги, карьерный рост и любовь.

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Водолей — счастливчики, которых ждут важные перемены на службе, в отношениях с близкими, и даже в жилищном вопросе. Представители этого созвездия поставят перед собой новые грандиозные цели, вернут любимых, решат вопросы, связанные с недвижимостью.

«Если были планы переехать, то время самое подходящее. Первая половина мая — лучший период для вопросов, связанных с дальними отношениями», - добавила астролог.

Дни рождения Водолеев выпадают на даты с 20 января по 19 февраля.