Как пережить превратности лунного затмения 5 мая, раскрыл Глоба: будете в безопасности!

Астролог Богдан Глоба оперативно предупредил людей о грядущем лунном затмении. Оно пройдет 5 мая и отразится на всех сферах жизни. Причем, даже природа отреагирует на небесное событие – высоки риски катаклизмов и разгула стихий.
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День будет насыщен агрессией и негативом. Глоба советует затаиться, чтобы спокойно пережить превратности этого затмения.
«Как и в случае Солнечного затмения, Лунное несет энергетический дисбаланс. Только более глубинный. Дайте себе передышку. Не бойтесь остановиться и задуматься о том, куда все движется в жизни. Именно в вашей жизни», - рекомендует в соцсетях астролог.