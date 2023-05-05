Как пережить превратности лунного затмения 5 мая, раскрыл Глоба: будете в безопасности!

Астролог Богдан Глоба оперативно предупредил людей о грядущем лунном затмении. Оно пройдет 5 мая и отразится на всех сферах жизни. Причем, даже природа отреагирует на небесное событие – высоки риски катаклизмов и разгула стихий.

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День будет насыщен агрессией и негативом. Глоба советует затаиться, чтобы спокойно пережить превратности этого затмения.