«Обострения и усиление агрессии неминуемы»: Глоба предрек страшное 5 мая – лунное затмение

Астролог Богдан Глоба поспешил к людям с предупреждением. Он объявил о грядущем лунном затмении и указал, на какое время оно придется.

«Лунное затмение придет к нам 5 мая и продлится с 15:14 до 19:31 по Гринвичу (и с 18:14 до 22:31 по Москве). Пиковая фаза пройдет в промежутке 17:15 - 17:30, опять же, по времени Гринвича, что соответствует 20:15 - 20:30 по времени Московскому», - уточнил астролог.

В день затмения Глоба настоятельно рекомендует снизить активность и не торопиться с важными решениями хотя бы еще день после небесного явления. Поскольку обычно события, заложенные в затменный период, оборачиваются далеко идущими проблемами.

«Лунное затмение продолжает цепочку событий, заложенных в Солнечное затмение. По моим наблюдениям, лидерам и руководителям никогда не сидится на месте в такие периоды, и они принимают весьма опрометчивые решения. А в данных аспектах военные обострения и усиление агрессии практически неминуемы», - предупредил Глоба-младший в Telegram-канале.

Сын Тамары Глобы также обратил внимание, что затмение отразится на природных явлениях: «Часто с ним приходят стихийные бедствия и катаклизмы. Они, само собой, и без затмения случаются, но в такие моменты все усиливается и идет как-то подозрительно единым фронтом».

Однако, период затмения несет и благоприятное время – он подходит для избавления от вредных привычек и зависимостей, а также борьбы со своими страхами.

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