День затрат, скандалов, неадекватности: Глоба 5 мая предупредил россиян – грядет лунное затмение

Первая неделя мая несет напряженность во всех сферах и завершится еще более неспокойно, предвещает астролог Богдан Глоба. У звезд нет выходных или праздников, поэтому сверяться с нашим календарем они не собираются, у них свои планы. Как и у затмений. 5 мая состоится лунное затмение, которое внесет хаос в жизнь людей. Чего именно ждать и как следует пережить, Глоба объяснил подписчикам в своем Telegram-канале.

«Пятница под тенью лунного затмения. День затрат и лишних расходов вкупе со скандалами и простой человеческой неадекватностью. Будьте милосердны к неандертальцам и проявите спокойствие», - предупредил Глоба-младший.

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