Пять имен женщин – худших невесток: с ними не уживется ни одна свекровь!

Таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала, какие имена указывают на неспособность девушки наладить нормальные отношения с мамой мужа.

Марта – легкомысленная и ветреная

Марта слишком ветренная особа, чтобы быть хорошей невесткой. Она вся такая воздушная, переменчивая и непостоянная. Мартой легко восхищаться, очароваться. В нее легко влюбиться, но очень сложно любить, потому что жизнь Марты вращается вокруг нее самой. И изменить это не смогут ни муж, ни дети, ни, тем более, свекровь.

Жанна – загоняет мужа под каблук

Жанна властная, даже деспотичная. Эта женщина – страшный кошмар среднестатистической свекрови. Жанна, не прилагая усилий, загонит мужа под каблук, откуда его никогда в мире не вытащат ни мать, ни друзья.

Светлана – слишком идеальная!

Светлана могла бы стать образцовой невесткой, если бы не ее муж. Да, отношения свекрови и снохи портит мужчина, который объединил их в семью. Он слишком часто превозносит кулинарные таланты и успехи по хозяйству своей идеальной жены, что вызывает зависть и ревность свекрови.

Анна – слишком охраняет свои личные границы

Анна знает себе цену, а потому умело выстраивает личные границы. А какая свекровь не стремится эти самые границы нарушить? Правильно, никакая. Точнее, нет таких свекровей. Поэтому конфликтов не избежать.

Инга – слишком ценит комфорт и не любит домашние хлопоты

Инга считается не самой лучшей невесткой, из-за ее любви к комфортной жизни. Она искренне не понимает, зачем ей после работы стоять у плиты, если рядом с домом прекрасный итальянский ресторанчик? Почему она должна тратить выходной на стирку и глажку, если есть химчистка? И почему она должна бегать по квартире со шваброй, если у человечества есть робот-пылесос?

