Глоба назвала короля фортуны в мае — вначале хлебнет горя, а затем сорвет джекпот

Тамара Глоба поделилась прогнозом на май, назвав баловня судьбы, который сначала хлебнет горя, а затем сорвет джекпот. Первая половина месяца для представителей этого созвездия станет периодом испытаний, а вторая половина, наоборот, поможет выбраться из затянувшей воронки неудач.

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Козероги

Май принесет успех этому знаку зодиака. И он будет связан с творчеством, интеллектуальными возможностями и делами детей. Особого внимания потребуют родственные связи. Козерогов могут подвести люди, на которых они полагались. Старые связи окажутся бесполезными. Первая половина месяца принесет значительные расходы: на отдых, любимых людей, семью, детей и планы. Кстати, семья потребует повышенного внимания к их делам.

Вторая половина месяца более удачна. Стоит уделить внимание себе любимым, своему здоровью и делам. К рожденным под этим созвездием придет успех в обучении, деловой сфере. Этот знак зодиака словно сорвет джекпот.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы