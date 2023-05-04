Прут деньги: знак, в чьей жизни наступит белая полоса с 5 мая — настоящий любимчик небес

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, который в мае вступит в эпоху благословенного процветания. Полнолуние 5 мая станет отправной точкой в наступившей белоснежной полосе удачи.

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Скорпионы

О них можно сказать одно — настоящий любимчик небес. Полнолуние щедро одарит их везением и благосостоянием. Пока Скорпионы могут не замечать грядущих перемен. Но уже скоро они почувствуют, как деньги сами идут к ним в руки, а начальство не просто очаровано, оно также готовит им продвижение по карьерной лестнице.

«Друзья всегда готовы помочь и даже решить за вас множество проблем», — добавила астролог.

По материалам 7days