Глоба: какой знак зодиака повернет жизнь на 180 градусов после смены имиджа — прическа и одежда

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Не исключено, что после приятного шопинга и посещения салонов красоты Весы поймут — они достойны лучшей жизни. Эти люди увидят восторг в глазах у противоположного пола, повысят самооценку и начнут свою линию судьбы с чистого листа.

Глоба также предрекла позитивные изменения на работе у Весов, хотя там не исключены и мелкие недоразумения.

Источник: rsute.ru