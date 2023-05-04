Глоба: какой знак зодиака повернет жизнь на 180 градусов после смены имиджа — прическа и одежда

Астролог Тамара Глоба посоветовала Весам поработать над своим имиджем. Смена гардероба и прически дадут представителям этой зодиакальной системы новый импульс для жизни, поднимут настроение, настроят на новый лад.
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Не исключено, что после приятного шопинга и посещения салонов красоты Весы поймут — они достойны лучшей жизни. Эти люди увидят восторг в глазах у противоположного пола, повысят самооценку и начнут свою линию судьбы с чистого листа.
Глоба также предрекла позитивные изменения на работе у Весов, хотя там не исключены и мелкие недоразумения.
Источник: rsute.ru