Три знака зодиака, которым полнолуние принесет судьбоносные перемены — с 5 мая

Раки

Им в мае следует тщательно следить за своими финансами. Именно в полнолуние появится соблазн потратить больше денег. Однако неустойчивое материальное положение едва ли к этому располагает.

«Не берите кредитов, это может втянуть вас в долговую яму, с которой вам не справиться до середины лета», — сетует эксперт.

Весы

Следить за своими финансами стоит также этим любителям красивых жестов. В последнее время Весы и так позволяли себе слишком многое. В Полнолуние им нужно воздержаться от импульсивных покупок, иначе энергия Луны повлечет негативные последствия для кошелька. Звезды советуют переключиться на творчество и постараться заработать на любимом деле.

По материалам 7days