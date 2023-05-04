Три знака зодиака, которым полнолуние принесет судьбоносные перемены — с 5 мая

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на май, назвав три знака зодиака, на которых судьбоносным образом повлияет полнолуние.
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Тельцы
Представители этого созвездия погрязнут в ссорах с близкими им людьми. Главная задача Тельцов на день полнолуния — не допускать споров, а также отстраниться от негативной энергии. Лучше всего сконцентрироваться на домашних делах и обязанностях.
«Энергия Луны в скором времени принесет положительные перемены в вашей жизни, стоит лишь немного потерпеть», — заверила астролог.
Раки
Им в мае следует тщательно следить за своими финансами. Именно в полнолуние появится соблазн потратить больше денег. Однако неустойчивое материальное положение едва ли к этому располагает.
«Не берите кредитов, это может втянуть вас в долговую яму, с которой вам не справиться до середины лета», — сетует эксперт.
Весы
Следить за своими финансами стоит также этим любителям красивых жестов. В последнее время Весы и так позволяли себе слишком многое. В Полнолуние им нужно воздержаться от импульсивных покупок, иначе энергия Луны повлечет негативные последствия для кошелька. Звезды советуют переключиться на творчество и постараться заработать на любимом деле.
По материалам 7days