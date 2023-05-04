Три знака зодиака, которым полнолуние принесет судьбоносные перемены — с 5 мая

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: freepik.com

В их жизни появится новый вектор.

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на май, назвав три знака зодиака, на которых судьбоносным образом повлияет полнолуние.

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Тельцы

Представители этого созвездия погрязнут в ссорах с близкими им людьми. Главная задача Тельцов на день полнолуния — не допускать споров, а также отстраниться от негативной энергии. Лучше всего сконцентрироваться на домашних делах и обязанностях.

«Энергия Луны в скором времени принесет положительные перемены в вашей жизни, стоит лишь немного потерпеть», — заверила астролог.

Раки

Им в мае следует тщательно следить за своими финансами. Именно в полнолуние появится соблазн потратить больше денег. Однако неустойчивое материальное положение едва ли к этому располагает. 

«Не берите кредитов, это может втянуть вас в долговую яму, с которой вам не справиться до середины лета», — сетует эксперт.

Весы

Следить за своими финансами стоит также этим любителям красивых жестов. В последнее время Весы и так позволяли себе слишком многое. В Полнолуние им нужно воздержаться от импульсивных покупок, иначе энергия Луны повлечет негативные последствия для кошелька. Звезды советуют переключиться на творчество и постараться заработать на любимом деле.

По материалам 7days

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