Какой знак зодиака поставит крест на своей жизни из-за глупой ссоры: Глоба – затаитесь, притихните

Тамара Глоба предостерегла Раков от излишней эмоциональности. Сейчас мы все находимся под воздействием ретроградного Меркурия и можем вспылить, наговорить то, что даже не было в помыслах.

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Нужно все время держать этот факт в голове, ведь нашими чувствами в настоящий момент управляет не только мозг. Но мы в силах удержать их.

Ракам крайне важно в критический момент выдохнуть, трезво взглянуть на ситуацию со стороны и затаиться, притихнуть. Если сорваться с катушек, можно влезть в самую неприятную ситуацию и поставить крест на своем счастливом будущем.

Источник: rsute.ru.