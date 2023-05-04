У каких людей высосали всю энергию: Володина назвала знак – вы на краю пропасти, нужен отдых

Козероги в настоящий момент сильно рискуют совсем остаться без жизненной энергии, об этом поведала астролог Василиса Володина.

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Этим людям нужно как можно скорее задуматься о восстановлении своих сил, а иначе все старания и труд представителей зодиакальной системы могут свестись к нулю. Разве может быть счастье при нездоровье и упадническом настроении? Конечно, нет. И Козероги должны это четко осознавать.

Проведите время с близкими, любимыми, друзьями, развейтесь на природе, а еще лучше – возьмите отпуск. Сейчас отдых вам нужен как никогда.

Источник: rsute.ru.