Короли фортуны до 2026 года! Знак зодиака, которому благоволит Вселенная — Володина

Астролог Василиса Володина сообщила, что у Тельцов наступает время, когда им действительно начнет везти практически во всех сферах жизни. Этим людям, по ее словам, удастся наладить свой достаток, и так продержится ближайшие 20 лет!

«Продлится все это два десятилетия, но, собственно, изменения затронут очень ярко ближайшие 2-3 года», — заявила она.

Володина подчеркнула, что у Тельцов появится шанс либо построить дом, о котором мечтали, либо приобрести квартиру.

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