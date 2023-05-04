Поцелуй Бога! Глоба назвала главного баловня судьбы мая — ой, что будет

Астролог Тамара Глоба считает, что у Скорпионов будет шанс наладить свою жизнь в ближайшее время, так как судьба им благоволит.

У этих людей в мае 2023 года появится возможность заработать много денег — потекут проекты, о которых раньше и мечтать не могли.

Наладится личная жизнь. У семейных Скорпионов установится гармония в доме. А одинокие найдут свою вторую половинку.

Везти будет настолько, что покажется — Скорпионам освещает путь сам Господь Бог.

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