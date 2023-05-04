Жизнь начнется с чистого листа: кто доверится интуиции и не прогадает – Глоба озвучила знак

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Астролог считает, что планеты сейчас благоволят этим людям.

Стрельцы в настоящий момент вошли в счастливую пору своей жизни. Астролог Тамара Глоба предрекла им счастливое будущее.

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Не исключено, что многие из представителей зодиакальной системы смогут начать жизнь с чистого листа и изменить свою судьбу, главное – не сидеть на месте и действовать.

Астролог рекомендовала Стрельцам положиться на свою интуицию, в настоящий момент она обострена и настроена на позитивную волну. Слушайте внутренний голос, он вам подскажет, где лежит дорога к процветанию, благополучию, здоровью и изобилию.

Источник: rsute.ru.

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