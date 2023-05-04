Уже 5 мая: Глоба сообщил об угрозах лунного затмения – каждый почувствует

Последний рабочий день майской короткой недели может принести малоприятные события. И, судя по предупреждению астролога Богдана Глобы, расслабляться рано. В пятницу 5 мая состоится лунное затмение, и сын Тамары и Павла Глобы сразу дал понять, что будет нелегко.

«Вокруг аспекты один напряженнее другого. Здесь пожары, проблемы с коммуникациями и связью в компании с техническими сбоями и общей аварийностью», - пишет звездочет в Telegram-канале.