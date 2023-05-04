Победа в конкурсе и карьера ввысь: Глоба назвала знак зодиака, который удивит всех – уже скоро

Астролог Тамара Глоба выделила Овнов, которые уже в ближайшие дни могут добиться многого на профессиональном поприще.

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Их талант и целеустремленность приведут к результатам, которые удивят многих. Астролог рекомендует не игнорировать участие в каких-либо конкурсах, поскольку планеты благоволят Овнам, и их победа практически предопределена.