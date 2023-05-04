Сорвутся планы: Глоба выступил с предупреждением 4 мая – придут новые возможности

Текущая неделя продолжает преподносить сюрпризы и противоречия в жизнь каждого. Лунное затмение все ближе, произойдет уже 5 мая, и астролог Богдан Глоба старается подсказать людям, как лучше пройти эти сумбурные дни с минимальными потерями. 4 мая он настоятельно рекомендовал сохранять спокойствие, даже если что-то сорвется.

«Не пугайтесь срывов планов в четверг. На смену неудавшемуся придут новые возможности. Физические нагрузки и активность лучше минимизировать», - рекомендует Глоба-младший.

Глоба советует не поддаваться эмоциям всю неделю, особенно в финале семидневки. Людей будет захлестывать напряжение, а риски пожаров, проблем с коммуникациями и связью, технические сбои и общая аварийность только нарастают. Важно сохранять самообладание и не поддаваться панике.

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