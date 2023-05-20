Самые токсичные знаки зодиака - испепелят всю душу

Телец

Тельцы те еще сплетники. Если вы, не дай бог, пожаловались Тельцу на мужа или жену, будьте уверены – через пару часов про ваши семейные проблемы будут знать все знакомые и даже незнакомые. Если с Тельцом не сплетничать, то очень скоро он потеряет к вам интерес и найдет другу жертву.

Дева

Дева отличается меркантильностью. Любые начинания она пытается монетизировать и превращать в рубль. Вроде ничего плохого, только вот денег на раскрутку приходится давать ее родным и близким. Не занимать, а именно давать. Если когда-то кредитор попросит у Девы-миллионера вернуть должок, то столкнется с тем еще токсиком.

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Скорпион

Скорпионы могут выпить из любого человека все соки, восполняя собственные запасы энергии. Чаще всего токсичность Скорпионов проявляется в вопросах здоровья. Они могут жаловаться на здоровье и намекать, а иной раз и открыто принуждать, к посильной помощи.