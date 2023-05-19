Лучшие жены по знаку зодиака - мужчины одаривают всем, что есть

Овен

Жена-Овен – невероятная труженица. Если вам посчастливилось влюбить в себя Овна, то всю семейную жизнь вы можете заниматься хобби и искать скрытые таланты. Женщина-Овен обеспечит семью сама, а заодно и семью ваших родственников и прочей родни.

Лев

Львица прекрасная хозяйка и заботливая мать. А еще с такой женой, муж может быть уверен, что он самый лучший. Поверьте, на абы кого Львица бы даже не взглянула.

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Стрелец

Жена-Стрелец отличается аккуратностью в ведении хозяйства, а также выдающимися кулинарными способностями. В счастливом браке эта женщина превратит в уютное гнездышко. Если брак счастья не принес, женщина-Стрелец будет стремиться из дома: подолгу гостить у мамы, уезжать к подруге или же путешествовать по миру.