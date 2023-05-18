Лучшие мужья по знаку зодиака - за ними все женщины охотятся

Весы

Весы – любящие и заботливые мужья. Они стараются окружить свою женщину теплом и лаской. Беременную жену буквально носят на руках. Есть в Весах одна важная черта – они никогда не жалуются на супругу и заткнут рот любому, кто решит усомниться в ее идеальности.

Водолей

Водолеи-мужья – это очень верные мужчины, от начала до конца сосредоточенные на своей семье. Всеми поступками в жизни классического мужа-Водолея руководят интересы супруги и детей. Они могут быть несговорчивыми, сердитыми и даже обидчивыми, но своими поступками Водолеи доказывают любовь к близким.

Рыбы

Мужья-Рыбы имеют много недостатков (ну, а кто без греха?), но у них есть весомый и неоспоримый козырь перед другими знаками зодиака. Рыбы хотят, могут и умеют зарабатывать деньги. Это муж, которого вы будете редко видеть, возможно, придется летать в отпуск с детьми и свекровью, но будьте уверены, что на хлеб, как минимум, с красной икрой и хорошее вино, ваш муж заработает.

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