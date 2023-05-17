Какие знаки зодиака вечно молодые - железное здоровье

Близнецы

Близнецы отличаются хорошим и сильным здоровьем. В противовес Ракам они редко обращаются за помощью к медикам, только когда совсем прижало. Но, к счастью для Близнецов, прижимает их крайне редко, потому что они являются обладателями богатырского здоровья.

Раки

Раки часто жалуются на здоровье. У них там-что колит, а здесь режет. Но эти жалобы, а в некоторых случаях даже нытье, позволяют Ракам сохранять свое здоровье на долге годы.

Секрет кроется в том, что Раки в раннем возрасте обнаруживают свои слабые места и латают их с помощью традиционной медицины. Результат – живут до ста лет.

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Козероги

Козероги, как и Близнецы генетически сильны по здоровью. Самое главное для них – не подорвать здоровье в юности. Не браться за тяжелую работу, связанную с ношением тяжестей.

И Козерогов энергия уходит через позвоночник. Если сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата, то можно дожить до праправнуков.