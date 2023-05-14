Какие знаки зодиака озолотятся во второй половине 2023 года - ой, что будет

Лев

Этот год очень благотворно влияет на Львов. В денежном плане им благоволит успех в течении всего календарного года. Появится возможность реализовать мечты, которые долго не удавалось реализовать.

Скорпион

Скорпионам стоит быть готовыми к некому событию, которое значительно пополнит ваши финансовые запасы. Третье лицо не прочь профинансировать ваши желания, причем на безвозмездной основе. Берите пока дают и будьте благодарны благодетелю.

Стрелец

У Стрельцов вторая половина 2023 года станет не только денежной, но и весьма удачливой в принципе. На горизонте маячит повышение по работе, которое обернется переездом. Возможно, за границу. Не отказывайтесь, потому что это предложение будет удачливым с финансовой точки зрения, а также сулит дальнейшие перспективы. Отказ остановит рост.

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