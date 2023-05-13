Ими крутят и вертят: какие знаки зодиака теряют голову от большой любви

Телец

Телец в любви становится одержимым. От большой любви они не просто теряют голову, а превращаются в тиранов и абьюзеров. Им всюду мерещатся измена и предательство. Только такой же влюбленный Телец может гармонично сосуществовать с влюбленным Тельцам и не сойти с ума.

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Близнецы

Близнецы, когда влюбляются, теряют не только голову, но и себя самих. Они растворяются в партнере, стирают личные границы и даже забывают, как дышать. К счастью, влюбленность Близнецов длится не долго, иначе она была бы опасна для их жизни и здоровья.

Рак

Влюбленные Раки очень странные люди. Обычного человека могут напугать их наклонности. Раки хотят всегда быть с объектом своей любви – на работе, дома, в душе, в туалете, а когда не удается присутствовать физически будут надоедать звонками и сообщениям. Согласитесь, не слишком романтично.