Притягивают удачу как магнит: самые везучие знаки зодиака - держитесь рядом

Овен

Овны не просто везунчики. Природа наделила их энергией создавать, продвигать и сопровождать. Если за вашу раскрутку возьмёмся Овен, будьте спокойны. Он обеспечит вам славу, признание и богатство, потому что Овен не просто везунчик, но и делится своим везением с другими.

Близнец

Близнецы часто оказываются там, где нужно, за счет этого добиваются успеха коротким путем. Со стороны может показаться, что Близнеца продвигает некое высокопоставленное лицо – муж, отец или любовник. Но это не так. Просто Близнецы от природы везунчики.

Скорпион

Скорпионы везунчики по притягиванию денег. Там, где они, всегда закручиваются денежные энергетические потоки. Если держаться поближе, возрастет шанс выиграть в лотерею или срубить куш на ставках.

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