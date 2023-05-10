Какие мужчины по гороскопу - лучшие в мире отцы

Дева

Девы – одни из самых сердобольных родителей в мире. Отец-Дева будет верной защитой и опорой для своего потомства, а еще будет носить на руках женщину, которое это потомство ему подарила.

Стрелец

Стрельцы – это идеальные отцы. Они будут укладывать малыша по ночам, кормить из бутылочки и менять подгузники. Повзрослевшего карапуза научат кататься на велосипеде и отведут в бассейн. Будут носиться по полю с футбольным мячом, занимая 15-летнего подростка и посадят за руль в 18. В общем вы поняли, опека на всю жизнь от отца-Стрельца обеспечена.

Козерог

Козерог не всегда готов жениться на женщине, которая носит под сердцем его ребенка, но никогда от ребенка не откажется. Появление детей стимулирует Козерогов работать усерднее, зарабатывать больше и возвращаться домой раньше.

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