Какие знаки зодиака обожают устраивать драмы – невыносимые

Близнецы

Драма Близнецов связана со сплетнями и подстрекательством. Близнецы будут драматизировать, чтобы столкнуть двух людей лбами и посмотреть, что же будет дальше. Эдакие драматические режиссеры человеческих жизней.

Лев

Львы драматизируют только в том случае, если необходимо продемонстрировать свою силу и власть. Склоки и скандалы их не прельщают, театральные постановки в реальной жизни, тоже. Но, если вы перешли дорогу Льву, будьте готовы к развитию поистине драматического действа, в котором вы будете антагонистом второго плана.

Весы

У Весов преобладает вера в справедливость, поэтому в случае ее отсутствие, разыграют драматическую сцену. Они будут взывать к совести, давить авторитетом и даже прикинуться жертвой. Что не сделаешь, чтобы почувствовать себя значительным.

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