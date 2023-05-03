Володина назвала людей, которые потеряли жизненную силу: по датам рождения — ищите себя

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Скорее всего, Козероги сами ощущают, что теряют свою энергию, об этом свидетельствует упадок сил, потеря настроения, внутренний дискомфорт.

Пришла пора что-то менять в своей жизни. Чтобы повернуть свои мысли и действия в нужное направление, необходима смена обстановки, небольшое путешествие или хотя бы выезд на природу.

Напомним, Козероги родились 21 декабря по 19 января.

Источник: rsute.ru