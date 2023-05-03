Глоба назвала главную опасность 2023 года — народ должен знать: балансируем на острие

Тамара Глоба дала четкий прогноз на год Водяного Кролика, предсказав, что беда придет к нам через наших же детей. И она будет связана с болезнями — пандемия в виде вирусных заболеваний снова даст о себе знать. На этом фоне астролог советует обывателям оградить себя от лишних контактов.
Еще одной важной проблемой станет стихия и природные катаклизмы. Астролог обещала землетрясения и наводнения. Первое мы уже наблюдаем в Сирии и Турции.
Главной опасностью 2023 года могут стать и теракты. Тамара Глоба призывает не терять бдительность в такое сложное время.
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«Велика опасность терактов. Нужно быть осторожнее во всем... Конец апреля и начало мая снова дадут паузу. И вопросы поиска материальной стабильности снова дадут сбой. Могут быть проблемы со старой техникой. Это касается перелетов, переездов», — добавила астролог.
По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»