Знак, которого весь 2023 год будут преследовать расходы и потери, — пророчество Глобы

Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому весь 2023 год придется сдерживать в себе позывы спустить накопленные сбережения. Именно Рыбы столкнутся с тем, что по их пятам будут следовать расходы и потери.

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Внимание к финансовым делам и делам родни этому знаку зодиака нужно уделить в мае. Звезды советуют беречь детей. Будет важна помощь родственников и знакомых. Летом большая работа унесет немало сил.

Вторая половина осени принесет перемены: будут потери, многих затронет беспокойство о родственниках, внимания также потребуют поездки.