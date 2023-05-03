Ангел-хранитель за спиной: Володина предрекла этому знаку зодиака истинное счастье в мае

Астролог Василиса Володина заявила, что главными баловнями судьба мая станут Тельцы. По ее словам, последний месяц весны — это лучший период для этих людей в плане денег и семьи. Как будто ангел-хранитель будет оберегать их.

Поэтому если у Тельцов были планы по украшению мира — можете начинать уже сейчас. По мнению Володиной, сама Вселенная будет этому благоволить.

Только осторожно с завистниками. Везти будет настолько, что в окружении могут появиться злопыхатели. Избавляйтесь от токсичных людей сразу, не думайте.

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