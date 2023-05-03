Этот знак поцеловал Ангел удачи: свалится богатство и счастье уже на неделе — Глоба

Близнецы станут главными везунчиками недели, считает астролог Тамара Глоба. Многие из представителей этого знака уже сейчас ощущают нереальный прилив сил и энергии. И это не случайно, ведь Вселенная показала им дорогу к счастью.

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Они особым чутьем поймут, откуда должны прийти деньги, и ощутят на себе приятный вкус благополучия и изобилия.

Любое дело, за которое Близнецы будут браться, будет им по плечу и приносить высокие результаты, включая денежную сторону.

Источник: rsute.ru