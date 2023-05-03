Денег будет столько, что сами обалдеют: на какой знак обрушится денежная лавина – Володина

Астролог Василиса Володина рассказала, что Стрельцов в ближайшее время ждет неожиданность. Вполне вероятно, что на их головы внезапно обрушится крупная прибыль. Не исключено, что они сами будут поражены этой удаче.

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Деньги появятся у Стрельцов благодаря их отличной интуиции и целеустремленности. А уверенность в себе даст им силы на новые финансовые дела.

Астролог, впрочем, отметила, что вместе с прибылью у Стрельцов могут появиться и огромные траты. Тут представителям зодиакальной системы нужно быть разумнее.

Источник: rsute.ru.