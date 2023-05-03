Три фаворита, для которых 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах — мощный рывок

Астрологи не сомневаются в том, что 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах для трех фаворитов среди зодиакальных везунчиков. Они не просто громко заявят о себе, но и начнут жизнь с чистого листа, пишет Teleprogramma.pro.
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Эта троица совершит мощный рывок вперед, который позволит им подняться по карьерной лестнице, достичь финансовых высот и материального благополучия.
Козероги
Трудолюбивые представители знака окажутся в фаворитах благодаря своей интуиции. Именно шестое чувство подскажет им, с какими людьми стоит водить дружбу. Такое приятельство станет полезным и принесет им успех в делах.
Близнецы
Вот кто может рассчитывать на баснословный куш — они неожиданно разбогатеют. Однако достичь высот им удастся только в том случае, если они проявят упорство в делах. Многие и вовсе пойдут по головам. В таком бешеном ритме не стоит забывать об отдыхе.
Весы
Определенная хитрость поможет представителям этого созвездия взобраться на вершину финансового успеха. Однако такой прорыв будет стоит им сделки с совестью. Возможно, многих пересилит тяга к богатству. При том, что фортуна будет явно на их стороне.