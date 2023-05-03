Три фаворита, для которых 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах — мощный рывок

Астрологи не сомневаются в том, что 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах для трех фаворитов среди зодиакальных везунчиков. Они не просто громко заявят о себе, но и начнут жизнь с чистого листа, пишет Teleprogramma.pro.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Эта троица совершит мощный рывок вперед, который позволит им подняться по карьерной лестнице, достичь финансовых высот и материального благополучия.

Козероги

Трудолюбивые представители знака окажутся в фаворитах благодаря своей интуиции. Именно шестое чувство подскажет им, с какими людьми стоит водить дружбу. Такое приятельство станет полезным и принесет им успех в делах.