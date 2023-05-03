Жизнь наизнанку — до 2043 года! Знак, чья судьба никогда не будет прежней: Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, уточнив, что для Тельцов этот период станет крайне важным. Именно в год Водяного Кролика рожденные под этим созвездием получат отдачу, которая обещана им Вселенной за былые труды.

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Астролог дала понять, что Тельцы давно мечтают о том, чтобы улучшить или поменять некоторые вещи в своей судьбе. И сделать это им удастся полностью. На это у них есть целых 20 лет. Перемены будут идти им по судьбе вплоть до 2043 года. Прежде всего речь идет о карьере, работе, профессии, достижении больших результатов в этих областях.