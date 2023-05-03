Единственный знак зодиака, для которого 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах — пророчество Глобы

Тамара Глоба предельно ясно дала понять, что только один знак зодиака может рассчитывать на колоссальные перемены в 2023 году. Все, что произойдет с ним, будет иметь судьбоносное значение. Именно Тельцы будут выстраивать свое будущее. Вот только отдача придет рожденным под этим созвездием не раньше, чем через 8–10 лет.

Все то, что сегодня делают Тельцы, имеет огромное значение. Перемены идут и в сфере личной жизни. Крайне успешен период конца весны и начала лета.

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«Люди, рожденные под этим знаком зодиака, могут смело начинать новые дела, открывать то, что им важно, делать смелые шаги, самоутверждаться, вкладывать деньги. Эта овчинка будет стоить выделки», — добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы