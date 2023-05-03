Володина озвучила несчастных, которых погубит любовь: по датам рождения

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»/ Первый канал

Эти люди сейчас должны следить за своими эмоциями.

Овны могут потерпеть беду из-за любви, рассказала астролог Василиса Володина. Романтические чувства, конечно, прекрасны, но из-за них вы можете оказаться в неловкой ситуации.

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Овнов ждут большие перемены из-за отношений с партнерами и возлюбленными. Однако любители любовных историй могут потерпеть фиаско.

Также не исключены большие финансовые траты для представителей данной зодиакальной системы.

Напомним, Овны родились с 21 марта по 20 апреля.

Источник: rsute.ru.

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