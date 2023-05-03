Шесть кандидатов: имена, которые почувствуют влияние планет весной

Мужские и женские имена могут по-разному влиять на их носителей. Стало известно, какие имена принесут удачу своим владельцам в конце весны.
Оказалось, Анна, Ирина и Елизавета испытают перемены в жизни. К слову, у Анны подсвечивается сфера люби и отношений. Анне и ее половинке удается найти общий язык и лучше понять жизненные цели. Кому-то из этих девушек даже могут сделать предложение руки и сердца.
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Что касается Ирин, у них впреди непростое время. Однако трудности не будут пугать девушку с именем Ира.Дружба будет вдохновлять Ирину весной.
Елизавете удастся проявить себя на работе. Карьера пойдет в гору и начальство заметит Лизу.
Дмитрий может начать свое дело. Окружающие будут особенно ценить Дмитрия в мае. Михаила ждет пополнении в семье, либо он переедет на новую квартиру.
И еще один из счастливчиков – Николай. Николай может обручиться или переехать на новый дом. Об этом рассказали в Астро.ру.
Напомним, ранее таролог рассказала, что принесет удачу и оттолкнет счастье в начале мая.