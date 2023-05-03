«Меньше резких движений и перемен»: что принесет удачу и оттолкнет счастье в начале мая

Эксперт по карточным раскладам рассказала, что на людей надвигается «черная полоса». Она наступит в период с 1 по 7 мая.
В начале этого месяца у всех знаков появятся трудности. Таролог посоветовала на это время обратиться к психологам и эзотерикам. Эксперт по предсказаниям считает, что нужно сохранить свои планы в тайне.
А еще окажется, что не все победы могут принести положительные эмоции.
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«Невзгоды будут связывать по рукам и ногам, люди будут застывать в моменте, стараясь проживать все здесь и сейчас как можно более безболезненно. Поэтому меньше резких движений и перемен», – отметила таролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее Елена Мун рассказала, что несут за собой опасные даты мая.