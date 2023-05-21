Сумасшедший график! Три знака зодиака, которым срочно нужен отдых

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Весы

Сегодня не забывайте о себе, поскольку вы чрезвычайно заняты работой и семьей. Ваши обязательства по работе очень важны, но не менее важно и ваше здоровье, поэтому обязательно уделите немного времени отдыху в этот выходной день.

Стрельцы

Насколько это возможно, избегайте переутомления. Вы должны помнить, что это может повлиять на ваше здоровье. Поэтому в ваших интересах дать своему организму столь необходимый отдых, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Старайтесь изо всех сил поддерживать баланс между обязанностями перед близкими и обязанностями перед самим собой, берегите свое здоровье.

Рыбы

Суматошный график может лишить вас сил. Вначале вы можете испытывать беспокойство по поводу пропуска некоторых сроков, но когда вы поймете, какие преимущества дает полноценный отдых и время, проведенное с близкими, вы обретете покой и справитесь со всеми задачами.

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