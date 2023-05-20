Выгодные сделки! Какие знаки зодиака поймают удачу за хвост 20 мая

Тельцы

Нужно вдохновение, Тельцы? Развивающееся соединение Венеры с Нептуном говорит о том, что чтение, просмотр вдохновляющего фильма или интересная беседа может помочь вам почувствовать себя намного лучше.

Если в последнее время вы сомневались в себе, несколько мудрых слов могут стать именно тем, что поможет вам вернуться на правильный путь. Кроме того, у кого-то может быть для вас правдивая информация, которая может лопнуть иллюзорный пузырь.

Раки

Раки, сияние Солнца и Меркурия в вашей финансовой зоне говорит о том, что у вас наметанный глаз на выгодные сделки и сегодня у вас появится шанс словить удачу. Вы будете разборчивы в денежных вопросах, что, несомненно, поможет вам.

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Рыбы

Душевное спокойствие - ценный ресурс. Акцент на духовном секторе может вдохновить вас на изучение таких техник, как йога или медитация, или на то, чтобы проводить больше времени в тихих размышлениях. Пришло время пересмотреть свой образ мышления и убеждения.