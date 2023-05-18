Сбиться с пути! У каких знаков зодиака начнется ступор 18 мая

Неблагоприятный день в отношении карьеры.

Овны

Вы можете упустить динамичную возможность. Положение планет относительно вашего знака указывает на то, что вложение энергии в идею, которая может повысить ваш доход, может быть тяжелой работой, но она того стоит. Как только вы начнете действовать и увидите открывающиеся перед вами возможности, чувство цели поможет вам не сбиться с пути и сохранить мотивацию, но придется перетерпеть тяжелый период.

Козероги

Следует быть более осторожными, особенно если возможность может оказаться выше ваших сил. Дело в том, что вы никогда не узнаете, если не попробуете, но сейчас вам не обязательно совершать гигантский прыжок в неизвестность. Вы можете начать с маленьких шагов, которые позволят вам адаптироваться к новым идеям и навыкам.

Скорпионы

События дня могут стать призывом проанализировать все, чего вы надеетесь достичь и задаться вопросом, на правильном ли вы пути. Ваше сердце должно последовать за головой. Если у вас слишком много идей и вам нужно принять решение, не торопитесь, ближайшие дни помогут вам увидеть все в перспективе.

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