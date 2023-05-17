Осторожно с окружением! Против каких знаков зодиака 17 мая могут плести интриги

Неблагоприятный день в плане общения.

Овны

Ключевой угол с мечтательным Нептуном намекает на недопонимание. Вы можете принять чьи-то слова за чистую монету, если они звучат достаточно убедительно.

Однако сильное соединение Луны и Плутона указывает на то, что ваши инстинкты могут включиться, побуждая вас задать несколько вопросов и проигнорировать все, что не соответствует действительности. Если вы чувствуете, что вас пытаются обмануть, дайте отпор!

Львы

Как бы вы ни старались докопаться до сути, это может показаться невозможным. Как бы вы ни пытались разобраться в этом вопросе, ответ будет недосягаемым. Однако, важнейшее озарение все-таки произойдет, но немного позже и сможет проложить путь к глубокому пониманию ситуации.

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Девы

Вам придется приложить немало усилий, чтобы сосредоточиться на том, что нужно сделать. Соблазн задержаться на интересных разговорах или пообщаться в социальных сетях может привести к тому, что вы упустите ключевые возможности. Прежде чем приступить к работе сегодня, составьте список своих приоритетов, чтобы каждый момент был на счету.