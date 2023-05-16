Невозможно выразить словами! Что ожидает россиян 16 мая

Близнецы

У вас может возникнуть желание чего-то особенного, даже если вы не можете выразить это словами. И все же, самые незначительные подарки, сделанные другим, такие как улыбка или поддержка, вернутся к вам так, как вы, возможно, и не ожидали. Если вы чувствуете себя неудовлетворенными по какой-либо причине, протянув руку помощи другому, вы станете намного счастливее.

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Девы

Сегодняшний день полон разнообразия, загадок, которые необходимо разгадать, и случайных встреч, которые могут изменить ход событий. Однако вы можете отвлечься и переключить свое внимание на что-то другое, что означает, что вы можете проиграть. Если ваша интуиция подсказывает вам, что нужно с кем-то связаться или куда-то пойти, то соглашайтесь, так как в пути могут произойти интересные события.

Водолеи

Может появиться что-то интересное, что вызовет у вас прилив позитива. Это может быть новая информация о финансах, которая оживит ваши перспективы, и вы почувствуете облегчение. Однако, скорее всего, сначала вам придется заполнить бумаги и что-то подписать, поэтому убедитесь, что все подтвердится, прежде чем приступать к работе.