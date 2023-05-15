Мощная лунная связь! Какие знаки зодиака ждут перемены 15 мая

Позитивный день в отношении карьеры.

Стрельцы

Мощная лунная связь намекает на желание принять решение, которое начнет процесс перемен. Если вы опасаетесь, вы можете оставить все как есть и надеяться на лучшее.

Хотя это и проще, если вы действительно хотите, чтобы что-то изменилось, то будет мудрее погрузиться в процесс и сделать то, что нужно. Не поддавайтесь страху, ведь чем быстрее вы разберетесь с этим, тем больше возможностей у вас появится.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Водолеи

У вас гораздо больше способностей, чем вы сами себе приписываете, хотя другому человеку, возможно, придется указать на это. Благодаря тому, что текущая звездная карта подчеркивает туманное сочетание энергий, вы можете осознать, насколько сильно вы преуменьшали свои лучшие стороны. Трансформирующий аспект побуждает вас преодолеть свои ограничения и устремиться к звездам.

Рыбы

Иногда советы, которые дают другие, хуже, чем бесполезны, и именно в такой ситуации вы можете оказаться сейчас. Следование собственным рассуждениям, скорее всего, принесет надежные результаты и решения, в отличие от чужих идей, которые могут оказаться не совсем верными.