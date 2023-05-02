Володина озвучила знак, который обалдеет от денег: нахлынут так, что сам не ожидал

Астролог Василиса Володина предрекла Стрельцам большое поступление денег. Кажется, представители этой зодиакальной системы сами не поверят в свое счастье, ведь такого потока финансов они не припомнят.

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Стрельцы в настоящий момент могут смело браться за любые дела, которые сулят увеличение благосостояния. Велика вероятность того, что они завершатся так, как планировалось, и даже больше.

Также Стрельцы смогут наконец-то приобрести то, что совсем недавно казалось им несбыточной мечтой.

Источник: rsute.ru.