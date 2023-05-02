Король фортуны, для которого май станет судьбоносным во всех смыслах, — пророчество Глобы

Тамара Глоба поделилась прогнозом на май, назвав баловня судьбы, которого ждет важный судьбоносный период. Однако бояться перемен этому знаку зодиака не нужно. Он с легкостью справится со всеми трудностями, став хозяином своей судьбы.

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Девы

Май приносит значительные перемены в жизнь этого знака зодиака. Первая половина месяца ознаменуется большими расходами и проблемами, которые будут связаны с дальней дорогой и знакомыми. При этом вдали от дома представители этого созвездия обретут помощников, которые окажут им неоценимую поддержку.

Лучше всего Девы будут чувствовать себя в дороге. В поездках они встретят любовь, найдут опору, заключат важные соглашения. Но все это возможно только во второй половине месяца.

Тогда же придут перемены по службе. Они могут стать серьезными. Однако Девы легко справятся с трудностями, доказав свою силу. В мае им подвластно многое.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы