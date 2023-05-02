Доверьтесь интуиции: чья жизнь повернется на 180 градусов, озвучила Глоба – по датам рождения

Тамара Глоба порадовала гороскопом Стрельцов, которые вошли в благоприятный период своей жизни.
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В настоящий момент эти люди могут полностью положиться на свою интуицию, которая у них хорошо развита. Ваши внутренние ощущения подскажут вам, какой путь выбрать, чтобы достичь счастья.
Вы вполне реально можете полностью изменить свою судьбу и начать все заново. Впереди звезды сулят вам деньги и счастье.
Напомним, Стрельцы родились с 23 ноября по 22 декабря.
Источник: rsute.ru.