Разрушат биополе! Глоба предрекла этому знаку зодиака черную полосу — слез будет много

Астролог Тамара Глоба считает, что Львы в мае будут погружены в свои мысли. По ее словам, этих людей ждет сложный период — они многое пережили зимой, но беды вернутся.
«Львам необходимо побороть в себе стремление совершать подобные ошибки. Сложится впечатление, что они как будто разрушат свое биополе», — заявила она.
По мнению Глобы, Львам можно быть смелее и совершать больше авантюрных поступков в этом месяце. Возможно, это их отвлечет от черной полосы, которая наступает снова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».