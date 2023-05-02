Разрушат биополе! Глоба предрекла этому знаку зодиака черную полосу — слез будет много

Астролог Тамара Глоба считает, что Львы в мае будут погружены в свои мысли. По ее словам, этих людей ждет сложный период — они многое пережили зимой, но беды вернутся.

«Львам необходимо побороть в себе стремление совершать подобные ошибки. Сложится впечатление, что они как будто разрушат свое биополе», — заявила она.

По мнению Глобы, Львам можно быть смелее и совершать больше авантюрных поступков в этом месяце. Возможно, это их отвлечет от черной полосы, которая наступает снова.

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