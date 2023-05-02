Глоба узрела везунчика по дате рождения, которого не коснется беда в мае — их бережет Бог

Тамара Глоба поделилась прогнозом на май, назвав знак зодиака, который благодаря своей мягкой силе сумеет обойти все преграды и сложности. Им удастся подчинить себе переменчивую фортуну — если одни прикладывают массу усилий для того, чтобы добиться своего, то этот знак зодиака будет действовать осторожно, но уверенно прокладывая себе путь к вершине благоденствия.

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Раки

Месяц приносит этому знаку зодиака интересные события, однако больше внимания им следует уделить детям, а также любящим их людям. Те, кто им помогает и всегда поддерживает, будут нуждаться в помощи и внимании. На службе все складывается более чем удачно: вышестоящее руководство обратит внимание на таланты и способности Раков. Будет много работы и хлопот как дома, так и в профессиональной сфере деятельности.

Окружающие будут проявлять интерес к их вкусу, обаянию и способности договориться. Именно эта черта поможет Ракам обойти все препятствия и обстоятельства. Этот знак зодиака получит нужный результат, не прикладывая особых усилий со своей стороны.

«Придет отличная возможность для перспектив, новых планов. Друзья и покровители будут оказывать поддержку. Третья декада месяца потребует внимания к делам, личным отношениям. Берегите детей и любимых. Им нужна ваша помощь», — добавила астролог.

Дни рождения Раков выпадают на даты с 22 июня по 22 июля.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы