Магия перекрестков! Знак зодиака, который будет на пороге открытий в мае — Глоба

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

Этих людей ждет перерождение во всех смыслах.

Астролог Тамара Глоба заявила, что Дев ожидает очень интересный май. По ее словам, представители этого знака зодиака смогут воспользоваться магией перекрестков, чтобы привлечь еще больше благополучия в свою жизнь.

«У Дев будет отличное настроение, которое вряд ли кому-то удастся испортить», — заявила она.

При этом Девам нужно себя немного поберечь. Они так много работали в последнее время, что пришло время взять паузу. Уйти в отпуск, например.

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