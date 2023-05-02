Магия перекрестков! Знак зодиака, который будет на пороге открытий в мае — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что Дев ожидает очень интересный май. По ее словам, представители этого знака зодиака смогут воспользоваться магией перекрестков, чтобы привлечь еще больше благополучия в свою жизнь.

«У Дев будет отличное настроение, которое вряд ли кому-то удастся испортить», — заявила она.

При этом Девам нужно себя немного поберечь. Они так много работали в последнее время, что пришло время взять паузу. Уйти в отпуск, например.

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